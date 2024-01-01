PUNKAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Biz Solana'daki PunkAI. Yeni nesil Punk evreniyiz. Yapay zeka tarafından güçlendirilmiş Punkların dünyasında yaşıyoruz. Yaratıcılık ve topluluğun bir karışımı olan PunkAI, sıradaki 1000x gem olacak ve AI savaşçılarına yepyeni bir siber PUNKS evrenini getirecek.