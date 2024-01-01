PUNKAI | PUNKAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PUNKAI Hızlı Proje Tanıtımı
Biz Solana'daki PunkAI. Yeni nesil Punk evreniyiz. Yapay zeka tarafından güçlendirilmiş Punkların dünyasında yaşıyoruz. Yaratıcılık ve topluluğun bir karışımı olan PunkAI, sıradaki 1000x gem olacak ve AI savaşçılarına yepyeni bir siber PUNKS evrenini getirecek.PUNKAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PUNKAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPUNKAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPUNKAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz22,222,167,555.6