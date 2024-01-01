PUNDU | PUNDU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PUNDU Hızlı Proje Tanıtımı
İlk meme coin festivali olan Pundu, DAO Maker'da piyasaya sürüldü, çünkü pandalar sadece tembel hayvanlarla aynıdır fakat daha iyisidirler. Pundu_SOL, @0xWaynee, Gotbit danışmanları ve diğer birçok meme odaklı KOL'un fikir ürünüdür.PUNDU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PUNDU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPUNDU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000