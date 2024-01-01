PUNDU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

İlk meme coin festivali olan Pundu, DAO Maker'da piyasaya sürüldü, çünkü pandalar sadece tembel hayvanlarla aynıdır fakat daha iyisidirler. Pundu_SOL, @0xWaynee, Gotbit danışmanları ve diğer birçok meme odaklı KOL'un fikir ürünüdür.