Pump It Up | PUMPIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pump It Up Hızlı Proje Tanıtımı
Pump It Up sadece bir kripto para projesi değil; katılımcıların patlama sınırına ulaşmadan önce bir balonu pompaladıkları heyecan verici bir oyna-kazan (P2E) oyunudur. Bizi diğerlerinden ayıran şey, kripto piyasalarıyla olan benzersiz entegrasyonumuzdur.Pump It Up geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PUMPIT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pump It Up (PUMPIT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PUMPIT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Pump It Up satın almak veya MEXC PUMPIT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Pump It Up tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PUMPIT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPUMPIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPUMPIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz321,564,897,123,456,789