Pump It Up geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pump It Up sadece bir kripto para projesi değil; katılımcıların patlama sınırına ulaşmadan önce bir balonu pompaladıkları heyecan verici bir oyna-kazan (P2E) oyunudur. Bizi diğerlerinden ayıran şey, kripto piyasalarıyla olan benzersiz entegrasyonumuzdur.