Puffin Global | PUFFIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Puffin Global Hızlı Proje Tanıtımı
Puffin Global, yenilikçi ve heyecan verici deneyimlerle dijital ortamda devrim yaratan son teknoloji bir web3 ve metaverse platformunun geliştirilmesine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.Puffin Global geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PUFFIN Token MEXC'de
MEXC Borsası, Puffin Global (PUFFIN) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PUFFIN
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Puffin Global satın almak veya MEXC PUFFIN ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Puffin Global tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PUFFIN vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPUFFIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPUFFIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz150,000,000