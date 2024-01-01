PUBLC | PUBLX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PUBLC Hızlı Proje Tanıtımı
PUBLC, web topluluğu tarafından ve web topluluğu için oluşturulmuş, son teknoloji LLM'ler tarafından desteklenen ve tüm ekosistemi token $PUBLX ile ödüllendiren bir arama motorudur.PUBLC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PUBLX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPUBLX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPUBLX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000