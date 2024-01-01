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Platypus Finance protokolü, Avalanche blok zincirinde istikrarlı kripto para birimleri (ERC20 tokenleri) alışverişi için tasarlanmış tek taraflı bir AMM'dir (merkeziyetsiz borsa). Protokol bir dizi akıllı sözleşme olarak uygulanmaktadır; sansüre direnç, güvenlik, kendi kendini saklama ve maksimum sermaye verimliliğine öncelik vermek üzere tasarlanmıştır. Platypus, likidite sağlayıcıları için geçici kayıp riskini ortadan kaldıran ve yatırımcılar için kaymayı en aza indiren tek token sağlama özelliğine sahiptir.