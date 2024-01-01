PTP | PTP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PTP Hızlı Proje Tanıtımı
Platypus Finance protokolü, Avalanche blok zincirinde istikrarlı kripto para birimleri (ERC20 tokenleri) alışverişi için tasarlanmış tek taraflı bir AMM'dir (merkeziyetsiz borsa).
Protokol bir dizi akıllı sözleşme olarak uygulanmaktadır; sansüre direnç, güvenlik, kendi kendini saklama ve maksimum sermaye verimliliğine öncelik vermek üzere tasarlanmıştır.
Platypus, likidite sağlayıcıları için geçici kayıp riskini ortadan kaldıran ve yatırımcılar için kaymayı en aza indiren tek token sağlama özelliğine sahiptir.PTP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PTP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPTP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPTP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000