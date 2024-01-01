Plastichero | PTH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Plastichero Hızlı Proje Tanıtımı
Plastichero projesi, daha sürdürülebilir ve yeşil bir çevre yaratmak için blok zinciri teknolojisini kullanarak plastiği geri dönüştürüyor. Yenilikçi geri dönüşüm kutularımız plastik atıkların yeni sürdürülebilir ürünlere dönüştürülmesine yardımcı oluyor.Plastichero geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PTH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPTH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPTH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz