PsuBi | PSUB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PsuBi Hızlı Proje Tanıtımı
PsuB, adını Payment Swap Utility Board'un baş harflerinden alan Klaytn tabanlı bir tokendir. Güvenliği sağlamak için değer yatıran ve teminat yoluyla sabit bir fiyattan ödeme sistemini kullanan bir ödeme tokenidir ve NFT Pazarı gibi platformlardaki işlemleri destekleyen bir fayda tokenidir. PsuB, aktarma merkezi olarak kendi cüzdanıyla Payments NFT Pazarı çevrimiçi alım satımı arasında dairesel bir ekosistem yapısı oluşturur.PsuBi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPSUB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPSUB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,800,000,000