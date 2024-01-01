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PsuB, adını Payment Swap Utility Board'un baş harflerinden alan Klaytn tabanlı bir tokendir. Güvenliği sağlamak için değer yatıran ve teminat yoluyla sabit bir fiyattan ödeme sistemini kullanan bir ödeme tokenidir ve NFT Pazarı gibi platformlardaki işlemleri destekleyen bir fayda tokenidir. PsuB, aktarma merkezi olarak kendi cüzdanıyla Payments NFT Pazarı çevrimiçi alım satımı arasında dairesel bir ekosistem yapısı oluşturur.