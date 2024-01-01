PSTAKE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

pSTAKE, stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açan likit bir stake protokolüdür. PoS tokenlerini stake edenler artık bu varlıkların likiditesini korurken varlıklarını stake edebilirler. Kullanıcılar, pSTAKE ile stake ederken stake ödülleri kazanır ve ayrıca ek getiri (stake ödüllerine ek olarak getiri) elde etmek için DeFi'de kullanılabilen 1:1 sabitlenmiş stake temsili tokenler (stkTOKENl'er) alır.