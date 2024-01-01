PSTAKE | PSTAKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PSTAKE Hızlı Proje Tanıtımı
pSTAKE, stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açan likit bir stake protokolüdür. PoS tokenlerini stake edenler artık bu varlıkların likiditesini korurken varlıklarını stake edebilirler. Kullanıcılar, pSTAKE ile stake ederken stake ödülleri kazanır ve ayrıca ek getiri (stake ödüllerine ek olarak getiri) elde etmek için DeFi'de kullanılabilen 1:1 sabitlenmiş stake temsili tokenler (stkTOKENl'er) alır.PSTAKE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PSTAKE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPSTAKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPSTAKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000