ParaSwap | PSP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ParaSwap Hızlı Proje Tanıtımı
ParaSwap'in amacı, birden fazla merkeziyetsiz borsa, piyasa yapıcı ve borç verme protokolünü bir araya getirerek en iyi piyasa fiyatlarını sunmaktır.
ParaSwap API, kullanıcıların bir tokenden diğerine swap etmek için en uygun fiyatları almasına ve ardından zincir üzerinde işlem gerçekleştirmek için kullanılabilecek işlem verileri oluşturmasına olanak tanır.ParaSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PSP Token MEXC'de
MEXC Borsası, ParaSwap (PSP) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PSP
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ParaSwap satın almak veya MEXC PSP ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ParaSwap tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PSP vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPSP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPSP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000