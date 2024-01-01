ParaSwap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ParaSwap'in amacı, birden fazla merkeziyetsiz borsa, piyasa yapıcı ve borç verme protokolünü bir araya getirerek en iyi piyasa fiyatlarını sunmaktır. ParaSwap API, kullanıcıların bir tokenden diğerine swap etmek için en uygun fiyatları almasına ve ardından zincir üzerinde işlem gerçekleştirmek için kullanılabilecek işlem verileri oluşturmasına olanak tanır.