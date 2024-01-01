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PS Platform, blok zinciri teknolojisini kullanan bir gayrimenkul işlem STO platformudur ve geleneksel gayrimenkul yatırımını STO ile birleştirir ve gelir düzeyinden bağımsız olarak herkesin gayrimenkule yatırım yapmasına ve varlıkları en verimli şekilde seçmesine yardımcı olmak için blok zinciri teknolojisinin izin verdiği fayda tokeni programıdır.