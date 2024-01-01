PropertySystem | PS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PropertySystem Hızlı Proje Tanıtımı
PS Platform, blok zinciri teknolojisini kullanan bir gayrimenkul işlem STO platformudur ve geleneksel gayrimenkul yatırımını STO ile birleştirir ve gelir düzeyinden bağımsız olarak herkesin gayrimenkule yatırım yapmasına ve varlıkları en verimli şekilde seçmesine yardımcı olmak için blok zinciri teknolojisinin izin verdiği fayda tokeni programıdır.PropertySystem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000