PRY | PRY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PRY Hızlı Proje Tanıtımı
Perpy, SocialFi ve Merkeziyetsiz Varlık Yönetimi'nin yuvasıdır ve burada yatırımcıları iki ana bölüm aracılığıyla yatırımcılarla buluşturuyoruz: Alım Satım Kasaları ve Topluluklar. Perpy, yatırımcılara alım satım becerilerinden para kazanmaları, markalarını büyütmeleri ve topluluklarını geliştirmeleri için en iyi ortamları ve araçları sunar. Bu arada, yatırımcılar güvenli ve gözetim gerektirmeyen bir şekilde varlık tahsisi yaparak alım satım yapanların becerilerinden faydalanabilir.PRY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPRY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPRY
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz997,133,074.368152