PRY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Perpy, SocialFi ve Merkeziyetsiz Varlık Yönetimi'nin yuvasıdır ve burada yatırımcıları iki ana bölüm aracılığıyla yatırımcılarla buluşturuyoruz: Alım Satım Kasaları ve Topluluklar. Perpy, yatırımcılara alım satım becerilerinden para kazanmaları, markalarını büyütmeleri ve topluluklarını geliştirmeleri için en iyi ortamları ve araçları sunar. Bu arada, yatırımcılar güvenli ve gözetim gerektirmeyen bir şekilde varlık tahsisi yaparak alım satım yapanların becerilerinden faydalanabilir.