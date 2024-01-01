PRX | PRX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PRX Hızlı Proje Tanıtımı
Parex merkeziyetsiz bir borsadır. Ayrıca yalnızca madencilik üretim mekanizması aracılığıyla var olabilen bir tokene sahiptir. Üretim ağı DRC-16 protokolüyle işletilmektedir. Ayrıca Birlikte Çalışabilirlik Kanıtı sayesinde birçok ağ ile köprü kurabilmektedir.PRX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPRX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz77,000,000