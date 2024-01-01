PRX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Parex merkeziyetsiz bir borsadır. Ayrıca yalnızca madencilik üretim mekanizması aracılığıyla var olabilen bir tokene sahiptir. Üretim ağı DRC-16 protokolüyle işletilmektedir. Ayrıca Birlikte Çalışabilirlik Kanıtı sayesinde birçok ağ ile köprü kurabilmektedir.