PRTG | PRTG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PRTG Hızlı Proje Tanıtımı
The Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.PRTG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRTG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPRTG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRTG
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000