Future Ai | PRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Future Ai Hızlı Proje Tanıtımı
FutureAI, PRT'nin geliştirilmesine öncülük eden ve yapay zeka dünyasında devrim yaratan son teknoloji ürünü bir şirkettir. Sanal ve fiziksel gerçekliklerin kusursuz bir şekilde bütünleşmesini sağlama vizyonuyla FutureAI, geleceğin dünyasını şekillendirmede ön saflarda yer almaktadır. Yenilikçi ürünler, sürükleyici ve etkileşimli sanal deneyimler yaratmak için yapay zekanın gücünden yararlanarak iletişim, işbirliği ve keşif için benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyor.Future Ai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Future Ai (PRT) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PRT
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Future Ai satın almak veya MEXC PRT ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Future Ai tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PRT vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000