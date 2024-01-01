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PARSIQ | PRQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

PARSIQ Hızlı Proje Tanıtımı

The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.
PARSIQ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PRQ Token MEXC'de

MEXC Borsası, PARSIQ (PRQ) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PRQ alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PARSIQ satın almak veya MEXC PRQ ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PARSIQ tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PRQ vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPRQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRQ
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000
PRQ Fiyat HesaplayıcıPARSIQ Satın Alma

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/USDT
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