PARSIQ | PRQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PARSIQ Hızlı Proje Tanıtımı
The PRQ token is at the core of the PARSIQ ecosystem, providing access to all PARSIQ services and tools. Where PARSIQ’s infrastructure is required, the PRQ token is needed. Users can choose to either hold PRQ to access these services, or utilize PARSIQ’s IQ Protocol which when paired with our revolutionary tokenomics model creates a truly circular economy.PARSIQ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRQ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPRQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRQ
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000