PROS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Prosper, zincirler arası likidite toplama teknolojisine öncülük eden zincirler arası bir tahmin piyasası ve riskten korunma platformudur. Prosper, en doğru fiyat beslemelerini sağlamak için Chainlink Oracle'ı kullanır. Platform özellikleri şunları içerir: Tahmin sigortası, İkili likidite modeli, Zincir üzeri likidite toplama ve çapraz zincir desteği, Fiat desteği, Özel havuzlar, DAO yönetimi, Tahmin madenciliği ve daha fazlası.