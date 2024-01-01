PROS | PROS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PROS Hızlı Proje Tanıtımı
Prosper, zincirler arası likidite toplama teknolojisine öncülük eden zincirler arası bir tahmin piyasası ve riskten korunma platformudur.
Prosper, en doğru fiyat beslemelerini sağlamak için Chainlink Oracle'ı kullanır. Platform özellikleri şunları içerir: Tahmin sigortası, İkili likidite modeli, Zincir üzeri likidite toplama ve çapraz zincir desteği, Fiat desteği, Özel havuzlar, DAO yönetimi, Tahmin madenciliği ve daha fazlası.PROS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PROS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPROS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPROS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000