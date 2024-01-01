Propbase geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Güneydoğu Asya'da tokenleştirilmiş bir gayrimenkul yatırım pazaryeri olan Propbase, kısmi mülkiyetle 100 $ gibi düşük bir fiyata yüksek kaliteli esnek gayrimenkul varlıklarına yatırım yapmanıza, kira getirisi elde etmenize ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden satış yapmanıza olanak tanır. $PROPS, propbase ekosistemine güç veren yerel fayda tokenidir.