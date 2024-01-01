Propbase | PROPS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Propbase Hızlı Proje Tanıtımı
Güneydoğu Asya'da tokenleştirilmiş bir gayrimenkul yatırım pazaryeri olan Propbase, kısmi mülkiyetle 100 $ gibi düşük bir fiyata yüksek kaliteli esnek gayrimenkul varlıklarına yatırım yapmanıza, kira getirisi elde etmenize ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden satış yapmanıza olanak tanır. $PROPS, propbase ekosistemine güç veren yerel fayda tokenidir.Propbase geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PROPS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPROPS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPROPS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,200,000,000