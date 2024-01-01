Propchain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Propchain, kullanıcılarına küresel gayrimenkullere ve her türden, boyuttan, değerden ve konumdan geliştirmelere yatırım yapma araçları sağlayan bir gayrimenkul yatırım piyasasıdır. Propchain, platformumuzdaki deneyiminizi kolaylaştırmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanır ve geleneksel yatırım yöntemlerinin aksine bölüştürülmüş gayrimenkule yatırım yapmanıza olanak tanır.