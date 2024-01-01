Propchain | PROPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Propchain Hızlı Proje Tanıtımı
Propchain, kullanıcılarına küresel gayrimenkullere ve her türden, boyuttan, değerden ve konumdan geliştirmelere yatırım yapma araçları sağlayan bir gayrimenkul yatırım piyasasıdır. Propchain, platformumuzdaki deneyiminizi kolaylaştırmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanır ve geleneksel yatırım yöntemlerinin aksine bölüştürülmüş gayrimenkule yatırım yapmanıza olanak tanır.Propchain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PROPC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPROPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPROPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000