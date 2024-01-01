Propy | PRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Propy Hızlı Proje Tanıtımı
Propy, web3 gayrimenkul konseptinin öncüsüdür: mülkiyeti dijitalleştirir ve gayrimenkul işlemlerini zincir üzerinde gerçekleştirir.Propy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRO Token MEXC'de
MEXC Borsası, Propy (PRO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PRO
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000