Prime Numbers Labs | PRNT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Prime Numbers Labs Hızlı Proje Tanıtımı
Prime Numbers Labs, XDC Ağı üzerinde merkeziyetsiz finans (DeFi) ve nitelikli fikri tapu (NFT'ler) alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan blok zinciri odaklı bir kuruluştur.Prime Numbers Labs geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRNT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Prime Numbers Labs (PRNT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PRNT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Prime Numbers Labs satın almak veya MEXC PRNT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Prime Numbers Labs tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PRNT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPRNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000