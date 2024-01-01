Prisma Finance | PRISMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Prisma Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Prisma, Ethereum likit staking tokenlerinin (LST'ler) tam potansiyelini gerçekleştirmeye odaklanan yeni bir DeFi ilkelidir. Protokol, LST'lerin teminat olarak hizmet ettiği mkUSD adlı CDP destekli bir stabilcoin sağlar.Prisma Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRISMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPRISMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRISMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000