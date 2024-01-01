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Prisma, Ethereum likit staking tokenlerinin (LST'ler) tam potansiyelini gerçekleştirmeye odaklanan yeni bir DeFi ilkelidir. Protokol, LST'lerin teminat olarak hizmet ettiği mkUSD adlı CDP destekli bir stabilcoin sağlar.