PassiveSphere | PPX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PassiveSphere Hızlı Proje Tanıtımı
Merkeziyetsiz fon oluşturma yöntemleri sayesinde, küresel varlık sahipleri varlıklarını daha rahat ve verimli bir şekilde yönetebilir.PassiveSphere geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PPX Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPPX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPPX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,600,000,000,000,000