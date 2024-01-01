Pop Social | PPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pop Social Hızlı Proje Tanıtımı
Pop, Web3'e açılan en üst düzey sosyal kapıdır. İçerik üreticilerin ve tüketicilerin platforma kattıkları değerler karşılığında değer kazanmalarını sağlayan merkeziyetsiz bir uygulamayı deneyimleyin. İçerik üreticisi ekonomisinden yararlanmak ve sosyal tanınırlık elde etmek için orijinal içeriklere sahip olun.Pop Social geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PPT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPPT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPPT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000