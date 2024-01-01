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Peercoin merkeziyetsiz bir dijital para birimi olmanın yanı sıra Hisse İspatı (PoS) konsensüs mekanizmasını uygulayan ilk blok zinciridir. Peercoin, hem madencilik hem de kilitleme yoluyla adil dağıtımı, ademi merkeziyetçiliğe olan bağlılığı ve uzun süredir devam eden istikrarı ile ünlüdür ve bunların tümü kripto para ekosistemindeki farklı konumuna katkıda bulunur.