Peercoin | PPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Peercoin Hızlı Proje Tanıtımı
Peercoin merkeziyetsiz bir dijital para birimi olmanın yanı sıra Hisse İspatı (PoS) konsensüs mekanizmasını uygulayan ilk blok zinciridir. Peercoin, hem madencilik hem de kilitleme yoluyla adil dağıtımı, ademi merkeziyetçiliğe olan bağlılığı ve uzun süredir devam eden istikrarı ile ünlüdür ve bunların tümü kripto para ekosistemindeki farklı konumuna katkıda bulunur.Peercoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PPC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz