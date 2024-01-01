PPAI | PPAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PPAI Hızlı Proje Tanıtımı
PaPrika, "likidite sorunu" olarak adlandırılabilecek sorunu çözmek için kurulmuş, topluluk odaklı bir kuruluştur.PPAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PPAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPPAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPPAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz333,333,000,000,000