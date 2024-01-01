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Play Point P2E - oyunların merkeziyetsiz finans sınırıyla buluştuğu yerdir. Play Point P2E, sıradan oyunculardan sıkı oyunculara kadar tüm oyuncular için kapsayıcılık ve eğlence taahhüt eder. Oyun, yeni başlayanlar için erişilebilirlik ve deneyimli oyuncular için derinlik sunan, bağımlılık yaratan, öğrenmesi kolay bir oyun yapısı etrafında inşa edilmiştir.