Play Point P2E | POW Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Play Point P2E Hızlı Proje Tanıtımı
Play Point P2E - oyunların merkeziyetsiz finans sınırıyla buluştuğu yerdir. Play Point P2E, sıradan oyunculardan sıkı oyunculara kadar tüm oyuncular için kapsayıcılık ve eğlence taahhüt eder. Oyun, yeni başlayanlar için erişilebilirlik ve deneyimli oyuncular için derinlik sunan, bağımlılık yaratan, öğrenmesi kolay bir oyun yapısı etrafında inşa edilmiştir.Play Point P2E geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPOW
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOW
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000