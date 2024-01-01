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Portuma Token ($POR), Binance Akıllı Zincirinde yayınlanan ve toplamda 10 Milyar tokenlik sabit arza sahip bir BEP20 tokenidir. POR'un en büyük hedefi, dünyanın tüm mobil ve masaüstü oyun geliştiricilerine, şirketlerine ve kullanıcılarına oyun içi ve metaverse reklam aracı sunmaktır.