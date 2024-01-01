PORTUMA | PORTUMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PORTUMA Hızlı Proje Tanıtımı
Portuma Token ($POR), Binance Akıllı Zincirinde yayınlanan ve toplamda 10 Milyar tokenlik sabit arza sahip bir BEP20 tokenidir. POR'un en büyük hedefi, dünyanın tüm mobil ve masaüstü oyun geliştiricilerine, şirketlerine ve kullanıcılarına oyun içi ve metaverse reklam aracı sunmaktır.PORTUMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PORTUMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPORTUMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPORTUMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000