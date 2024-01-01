PortugalNationalTeam | POR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PortugalNationalTeam Hızlı Proje Tanıtımı
Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Portekiz, son Avrupa Şampiyonu ve aynı zamanda 2019'da ilk UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı. Portekiz'in 26 kişilik Euro kadrosundan, Kaptan Cristiano da dahil olmak üzere, altısı şu anda Socios.com kadrosundaki kulüplerde oynuyor. Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva ve Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) ve João Félix (Atletico de Madrid).
Portekiz Milli Takımı Taraftar Tokeni (POR), bir kripto para birimidir ve Chiliz platformunda çalışır.PortugalNationalTeam geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000