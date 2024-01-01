POON | POON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
POON Hızlı Proje Tanıtımı
Dijital varlıkların hüküm sürdüğü bir dünyada, Poon her zaman en çılgın hayallerinin ötesinde bir kripto serveti biriktirmeyi hayal etmiştir.POON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
POON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPOON
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPOON
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000