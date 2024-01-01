POOLX | POOLX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
POOLX Hızlı Proje Tanıtımı
Poolz is a swapping protocol that enables startups and project owners to auction their tokens for bootstrapping liquidity. As the blockchain-cryptocurrency community moves closer to absolute decentralization, Poolz empowers innovators in their pre-listing phase, bringing them closer to early-stage investors.POOLX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
POOLX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPOOLX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOOLX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,500,000