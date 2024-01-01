POOH geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

POOH, ön satışsız, vergisiz, LP'nin %95'i yakılmış ve sözleşmeden feragat edilmiş bir şekilde gizlilikle piyasaya sürülmüştür. POOH insanlar için oluşturulmuştur, sonsuza dek! POOH'nun misyonu organik olarak büyümek, hayatta kalmak ve gelişmektir. Herkesin, POOH sahibi olmak için eşit şansı vardır.