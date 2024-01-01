Star Atlas | POLIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Star Atlas Hızlı Proje Tanıtımı
Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologiesStar Atlas geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPOLIS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOLIS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz360,000,000