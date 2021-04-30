Polkacity | POLC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Polkacity Hızlı Proje Tanıtımı
Polkacity, sanal varlıklara sanal bir şehir şeklinde yatırım yapmanıza olanak tanıyan tamamen otonom sözleşme tabanlı yeni bir NFT platformudur.Polkacity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
POLC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPOLC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOLC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000