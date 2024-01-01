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Pokemon 2.0'ın büyüsünü meme coinlerin potansiyeliyle birleştiren bir kripto para birimi projesi olan Pokemon 2.0'a hoş geldiniz. Bu büyüleyici dijital dünyada, sizi türünün tek örneği bir maceraya atılmaya davet ediyoruz.