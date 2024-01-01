Pokemon | POKEMON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pokemon Hızlı Proje Tanıtımı
Pokemon'un büyüsünü meme coinlerin potansiyeliyle birleştiren bir kripto para birimi projesi olan Pokemon'a hoş geldiniz. Bu büyüleyici dijital dünyada, sizi türünün tek örneği bir maceraya atılmaya davet ediyoruz.Pokemon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPOKEMON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOKEMON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000