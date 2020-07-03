PNK | PNK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PNK Hızlı Proje Tanıtımı
Kleros, uyuşmazlıkları adil bir şekilde karara bağlamak için blok zinciri ve kitle kaynak kullanımı kullanan açık kaynaklı bir çevrimiçi uyuşmazlık çözüm protokolüdür. Protokolün geliştirme çalışmaları, Fransa'da kurulmuş Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) olan Coopérative Kleros tarafından koordine edilmektedir. Tüm araştırma ve kod geliştirme çalışmalarımız açık kaynaklıdır ve herkesin kullanımı için ücretsizdir.PNK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPNK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPNK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-07-03
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz764,626,704