PNK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kleros, uyuşmazlıkları adil bir şekilde karara bağlamak için blok zinciri ve kitle kaynak kullanımı kullanan açık kaynaklı bir çevrimiçi uyuşmazlık çözüm protokolüdür. Protokolün geliştirme çalışmaları, Fransa'da kurulmuş Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) olan Coopérative Kleros tarafından koordine edilmektedir. Tüm araştırma ve kod geliştirme çalışmalarımız açık kaynaklıdır ve herkesin kullanımı için ücretsizdir.