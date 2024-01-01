Pond Coin | PNDC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pond Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Pond0x, Ethereum'da bir meme coin'dir.Pond Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PNDC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pond Coin (PNDC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PNDC
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPNDC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPNDC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz29,904,397,739,180