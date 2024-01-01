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Prometheum Prodigy, ölçeklenebilir, güvenli ve verimli bir Katman 2 hizmeti sunarak Ethereum ağının sınırlamalarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. PMPY, Katman 2 ölçeklendirme tekniklerini kullanarak işlem maliyetlerini azaltmayı ve Ethereum ağının girdisini artırmayı amaçlamaktadır.