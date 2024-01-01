Prometheum Prodigy | PMPY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Prometheum Prodigy Hızlı Proje Tanıtımı
Prometheum Prodigy, ölçeklenebilir, güvenli ve verimli bir Katman 2 hizmeti sunarak Ethereum ağının sınırlamalarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. PMPY, Katman 2 ölçeklendirme tekniklerini kullanarak işlem maliyetlerini azaltmayı ve Ethereum ağının girdisini artırmayı amaçlamaktadır.Prometheum Prodigy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PMPY Token MEXC'de
MEXC Borsası, Prometheum Prodigy (PMPY) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PMPY
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Prometheum Prodigy satın almak veya MEXC PMPY ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Prometheum Prodigy tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PMPY vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPMPY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPMPY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz750,000,000