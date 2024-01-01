PMG Coin | PMG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PMG Coin Hızlı Proje Tanıtımı
PMG, VISA ve MASTER kartlarına bağlı mevcut ödeme sistemleriyle güvenli bir bağlantı sağlayarak daha kolay ve daha istikrarlı ödeme işlevlerine sahip bir kripto para birimidir.PMG Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PMG Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPMG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPMG
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000