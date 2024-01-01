PMG Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PMG, VISA ve MASTER kartlarına bağlı mevcut ödeme sistemleriyle güvenli bir bağlantı sağlayarak daha kolay ve daha istikrarlı ödeme işlevlerine sahip bir kripto para birimidir.