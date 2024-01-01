PLX | PLX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLX Hızlı Proje Tanıtımı
Çevrimiçi ticaretin dinamik dünyasında Pullix, çevrimiçi alım satım, kripto para birimlerini ve anonimliği sorunsuz bir şekilde entegre eden öncü bir çözüm olarak öne çıkar. Sıradan çevrimiçi brokerlerin ötesine geçen Pullix, en büyük borsaların güvenliğini, hızını ve uygulamasını kullanan, kripto para birimi işlemlerini dahil ederken sorunsuz bir alım satım deneyimi sağlayan son teknoloji ürünü bir platformdur.PLX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000