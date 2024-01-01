PLT | PLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLT Hızlı Proje Tanıtımı
Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.PLT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz19,272,000