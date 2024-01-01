PLMC | PLMC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLMC Hızlı Proje Tanıtımı
Polimec, Web3 ekosistemindeki erken aşama projeleri hızlandırmaya odaklanan merkeziyetsiz bir bağış toplama protokolüdür. Polimec altyapısı, mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde bağış toplamayı sağlamak için zincir üstü kimlik bilgilerinden yararlanır. Polimec ile VC siz olursunuz!PLMC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLMC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLMC
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPLMC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000