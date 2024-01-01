PLMC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Polimec, Web3 ekosistemindeki erken aşama projeleri hızlandırmaya odaklanan merkeziyetsiz bir bağış toplama protokolüdür. Polimec altyapısı, mevzuata uygun ve sürdürülebilir bir şekilde bağış toplamayı sağlamak için zincir üstü kimlik bilgilerinden yararlanır. Polimec ile VC siz olursunuz!