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MinePlex, daha gelişmiş, modern ödeme çözümlerine yönelik talebi karşılamak için ortaya çıkan yeni nesil bir dijital ekosistemdir. Proje, geleneksel finansal araçların istikrar ve likiditesinin blok zinciri teknolojisinin güvenliği ve şeffaflığıyla birleştirilmesine dayanan kendi CrossFi teknolojisini (Cross Finance) geliştirdi.