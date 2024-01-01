MinePlex | PLEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MinePlex Hızlı Proje Tanıtımı
MinePlex, daha gelişmiş, modern ödeme çözümlerine yönelik talebi karşılamak için ortaya çıkan yeni nesil bir dijital ekosistemdir. Proje, geleneksel finansal araçların istikrar ve likiditesinin blok zinciri teknolojisinin güvenliği ve şeffaflığıyla birleştirilmesine dayanan kendi CrossFi teknolojisini (Cross Finance) geliştirdi.MinePlex geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPLEX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPLEX
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz414,720,000