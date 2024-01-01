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PLCU Classic, blockchain teknolojisinin yenilikçiliğini zamanla test edilmiş düzinelerce iş modelinin kararlılığı ile birleştiren devasa bir altyapı projesidir. PLCU Classic, geleneksel iş dünyası ile kripto dünyası arasındaki boşluğu doldurur. PLCUC, dünyanın dört bir yanından tacirlerin ürünlerini kripto para birimleri karşılığında satmalarını ve kripto meraklılarından oluşan küresel bir izleyici kitlesiyle etkileşim kurmalarını sağlayan yenilikçi iş çözümleri sunar.