PLCUC | PLCUC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLCUC Hızlı Proje Tanıtımı
PLCU Classic, blockchain teknolojisinin yenilikçiliğini zamanla test edilmiş düzinelerce iş modelinin kararlılığı ile birleştiren devasa bir altyapı projesidir.
PLCU Classic, geleneksel iş dünyası ile kripto dünyası arasındaki boşluğu doldurur. PLCUC, dünyanın dört bir yanından tacirlerin ürünlerini kripto para birimleri karşılığında satmalarını ve kripto meraklılarından oluşan küresel bir izleyici kitlesiyle etkileşim kurmalarını sağlayan yenilikçi iş çözümleri sunar.PLCUC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPLCUC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLCU
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz11,000,000