PLCU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PLC Ultima blok zinciri, Litecoin blok zincirine dayanmaktadır. Her ikisi de, ağ kararlılığı, şeffaflık ve Ayrılmış Tanık protokolü yükseltmesinin kullanılması opsiyonuyla işlemleri yüksek hızla işleme seçeneği ile karakterize edilir.