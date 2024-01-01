PLCU | PLCU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLCU Hızlı Proje Tanıtımı
PLC Ultima blok zinciri, Litecoin blok zincirine dayanmaktadır. Her ikisi de, ağ kararlılığı, şeffaflık ve Ayrılmış Tanık protokolü yükseltmesinin kullanılması opsiyonuyla işlemleri yüksek hızla işleme seçeneği ile karakterize edilir.PLCU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLCU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLCU
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPLCU
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz11,000,000