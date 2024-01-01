PLANETS | PLANETS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PLANETS Hızlı Proje Tanıtımı
PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining!PLANETS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLANETS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPLANETS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPLANETS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,500,000,000