PlayDapp | PLA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PlayDapp Hızlı Proje Tanıtımı
PlayDapp is a dApp game portal that provides C2C Marketplace. All PlayDapp games are interoperable thus providing a portfolio of game content that gamers can enjoy with their non-fungible tokens(NFT). Gamers can also trade their characters and items in the C2C marketplace in addition to increasing the value of the NFT by leveling up, strengthening, and amalgamating them.PlayDapp geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PLA Token MEXC'de
MEXC Borsası, PlayDapp (PLA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PLA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak PlayDapp satın almak veya MEXC PLA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için PlayDapp tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PLA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPLA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPLA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-07-30
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000