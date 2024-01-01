PickUp | PK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PickUp Hızlı Proje Tanıtımı
PickUp, DID protokolü çoklu zincir dağıtımına dayanan, dünyanın ilk gerçek sosyal metaverse sistemidir. PickUp metaverse'de Gamefi, Socialfi ve NFTfi fikirleri entegre edilmiş ve kendine özel PickUp sosyal grafiğini oluşturmak için blok zinciri teknolojisi aracılığıyla pratikte birleştirilmiştir.PickUp geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000