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PickUp, DID protokolü çoklu zincir dağıtımına dayanan, dünyanın ilk gerçek sosyal metaverse sistemidir. PickUp metaverse'de Gamefi, Socialfi ve NFTfi fikirleri entegre edilmiş ve kendine özel PickUp sosyal grafiğini oluşturmak için blok zinciri teknolojisi aracılığıyla pratikte birleştirilmiştir.