Pixelverse | PIXFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pixelverse Hızlı Proje Tanıtımı
Pixelverse, hem Telegram hem de web tarayıcılarında kullanılabilen siberpunk temalı bir oyuna sahiptir. Platform 50 milyon oyuncuya ve 12 milyondan fazla sosyal medya takipçisine sahiptir. RPG unsurları ve gerçek zamanlı PvP savaşları içeren çeşitli oyunlar sunan Pixelverse, PixelTap'te savaşmaya hazır 500 binden fazla çevrimiçi oyuncuyu kendine çekmiştir. Platformda ayrıca Call of Duty, Halo ve Metal Gear'daki çalışmalarıyla tanınan sanat yönetmeni Ben Mauro'nun ""Huxley"" gibi önemli projeleri de sergileniyor. Pixelverse geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PIXFI Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pixelverse (PIXFI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PIXFI alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Pixelverse satın almak veya MEXC PIXFI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
En son itibari para kurlarından haberdar olmak için PIXFI ve diğer kripto paraları kolayca dönüştürün. İster satın alıyor, ister satıyor ya da sadece piyasayı takip ediyor olun, anlık verilerimiz her adımda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Sadece birkaç tıkla anında sonuçlara erişebilirsiniz. Dönüştürmek istediğiniz kriptoyu seçin, miktarı girin ve istediğiniz itibari para birimini seçin. Süreç işte bu kadar kolay!