Pixelverse, hem Telegram hem de web tarayıcılarında kullanılabilen siberpunk temalı bir oyuna sahiptir. Platform 50 milyon oyuncuya ve 12 milyondan fazla sosyal medya takipçisine sahiptir. RPG unsurları ve gerçek zamanlı PvP savaşları içeren çeşitli oyunlar sunan Pixelverse, PixelTap'te savaşmaya hazır 500 binden fazla çevrimiçi oyuncuyu kendine çekmiştir. Platformda ayrıca Call of Duty, Halo ve Metal Gear'daki çalışmalarıyla tanınan sanat yönetmeni Ben Mauro'nun ""Huxley"" gibi önemli projeleri de sergileniyor.

Pixelverse (PIXFI) Dönüştürücü ve Hesaplayıcı

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